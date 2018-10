Ook na brexit Britse militairen in Duitsland

De Britse minister van Defensie Gavin Williamson heeft zijn geloof in de NAVO bevestigd en de bijzondere betrekkingen met Duitsland onderstreept. Hij zei in een interview met de Neue Osnabrücker Zeitung dat het Verenigde Koninkrijk ook na de brexit militairen in Duitsland gestationeerd zal houden.

Williamson zal vrijdag met zijn Duitse collega Ursula von der Leyen de Britse troepen die zijn gelegerd in Minden en Augustdorf (Noordrijn-Westfalen) bezoeken. Beiden zullen daarna een overeenkomst over toekomstige militaire samenwerking ondertekenen.

Een weloverwogen totale terugtrekking van de Britse strijdkrachten is volgens Williamson absoluut niet aan de orde. Het aantal Britse soldaten in Europa wordt weliswaar verminderd na maart 2019, maar de kazernes in Minden, Paderborn/Augustdorf, Mönchengladbach en Dorsten/Wulfen houden hun vaste kern manschappen.