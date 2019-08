Ook ministaat Nauru erkent Jeruzalem

Het eilandje Nauru in de Stille Oceaan heeft Jeruzalem erkend als hoofdstad van Israël. Het ministaatje volgt daarmee landen als de VS, Honduras en Guatemala die dat eerder deden.

Het Israëlische ministerie van Buitenlandse Zaken is tevreden over het besluit en noemde het een "belangrijke beslissing". Nauru, dat 21 vierkante kilometer groot is en ongeveer 14.000 bewoners heeft, bracht Israël op de hoogte door een brief aan een diplomatieke vestiging in de VS.

Israël beschouwt Jeruzalem als zijn hoofdstad terwijl ook de Palestijnen aanspraak maken op Oost-Jeruzalem als hun hoofdstad.