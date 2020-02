Ook miljoenenstad buiten Chinese provincie Hubei afgesloten

Voor het eerst sinds de uitbraak van het nieuwe coronavirus in China hebben de autoriteiten ook een miljoenenstad buiten de zwaar getroffen provincie Hubei van de buitenwereld afgesloten. Het gaat om de negen miljoen inwoners tellende stad Wenzhou, zo’n 800 kilometer ten oosten van de stad Wuhan waar het virus voor het eerst opdook.

Voor de inwoners van Wenzhou zijn er onder meer beperkingen op hoe vaak ze naar buiten mogen. Elk gezin kan één lid kiezen die om de dag kan gaat winkelen, kondigde het stadsbestuur zondag aan. Anderen mogen het huis niet verlaten.

Het openbaar vervoer is stilgelegd, evenals de busdiensten naar andere regio’s in het land. Het wegverkeer is tijdelijk afgesloten op 46 betalings- en controlepunten op de toegangswegen tot de metropool. Er zijn er nog maar negen open. Scholen en universiteiten blijven voorlopig tot 1 maart gesloten.

Met 661 gevallen heeft de provincie Zhejiang, waarin Wenzhou ligt, na de provincie Hubei het hoogste aantal bevestigde virusgevallen.

Het virus heeft meer dan 14.000 mensen in heel China besmet, 304 mensen zijn inmiddels bezweken.