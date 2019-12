Ook met nieuwe president protest in Algerije

De verkiezing van een nieuwe president in Algerije heeft nog geen einde gemaakt aan de onrust in het land. Vrijdag gingen in hoofdstad Algiers en andere steden duizenden mensen de straat op om te protesteren tegen het politieke establishment.

De nieuwe Algerijnse president Abdelmadjid Tebboune beloofde vrijdag een nieuwe grondwet waarover de bevolking zich in een referendum mag uitspreken, maar de demonstranten zien hem als een vertegenwoordiger van de politieke elite die met steun van het leger sinds de jaren 60 de dienst uitmaakte in het land. Aan het vertrek van Tebbounes voorganger Bouteflika, die in april onder druk van het leger na twintig jaar opstapte, waren ook langdurige protesten voorafgegaan.

Tebboune (74) kreeg ruim 58 procent van de stemmen. Hij was in 2017 al een paar maanden premier van Algerije. Daarvoor bekleedde hij ook diverse ministerposten.

De verkiezingen stonden eerst gepland voor 4 juli, maar werden geschrapt omdat er volgens de kiesraad geen geschikte kandidaten waren. Later meldden zich vijf kandidaten, onder wie Tebboune. De opkomst bij de verkiezingen donderdag was 40 procent.