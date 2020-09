Ook Merkel linkt kwestie-Navalni aan realisatie gaspijpleiding

De Duitse bondskanselier Angela Merkel sluit niet uit dat de vergiftiging van de Russische oppositieleider Alexej Navalni gevolgen kan hebben voor de realisatie van gaspijpleiding Nord Stream 2. Ze steunt daarmee een eerdere verklaring van de Duitse minister van Buitenlandse Zaken Heiko Maas.

Maas zei in een interview met Bild am Sonntag niet te hopen dat de Russen Duitsland dwingen om het standpunt over Nord Stream 2 te veranderen. Via de gasleiding moet het transport van Russisch gas naar Europa worden verdubbeld. Nord Stream 2 loopt vanuit Rusland naar Duitsland via de Oostzee. Het project zou in de tweede helft van dit jaar voltooid moeten zijn.

Merkel zei eerder dat de zaak-Navalni niet moet worden gekoppeld aan het bijna afgeronde gaspijpleidingproject. Volgens haar woordvoerder is het nu nog te vroeg om te bepalen wat de gevolgen van de aanval op Navalni zouden zijn.

De Kremlincriticus ligt in coma in een Duits ziekenhuis nadat hij op 20 augustus onwel was geworden op een vlucht vanuit Siberië naar Moskou. In de Duitse hoofdstad is vastgesteld dat hij is vergiftigd met een zenuwgas uit de novitsjok-groep, terwijl de Russen naar eigen zeggen geen gif bij hem hadden aangetroffen.

Volgens Moskou is er geen misdaad gepleegd. Volgens de Russen is de voltooiing van het project Nord Stream 2 ook niet in gevaar.