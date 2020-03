Ook Merkel krijgt geen hand tijdens corona-uitbraak

De Duitse minister van Binnenlandse Zaken heeft kennelijk goed geluisterd naar adviezen om verspreiding van het nieuwe coronavirus te voorkomen. Horst Seehofer weigerde maandag de hand te schudden van zijn politieke baas, bondskanselier Angela Merkel.

Op beelden is te zien dat Merkel de minister met uitgestoken hand nadert op een bijeenkomst over migratie. Seehofer weigert echter dat gebaar te beantwoorden. De bondskanselier lijkt hem dat niet kwalijk te nemen. De twee conservatieve politici moesten lachen om het voorval.

Gezondheidsexperts zeggen dat het vanwege de uitbraak van het nieuwe coronavirus verstandig kan zijn om even geen handen te schudden. In Duitsland hebben zeker 150 mensen het virus opgelopen. De meeste besmettingen zijn gemeld in de deelstaat Noordrijn-Westfalen, die grenst aan Nederland.