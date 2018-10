Ook meisje (14) gewond geraakt bij gijzeling

Bij de gijzeling in de stationshal in Keulen is een meisje (14) zwaargewond geraakt. Dat heeft de Keulse politie maandag bevestigd. Het meisje werd al voordat de politie een einde maakte aan de gijzeling afgevoerd naar het ziekenhuis.

De gijzelnemer raakte door het ingrijpen van de politie zwaargewond en moest worden gereanimeerd, maar de gijzelaar, een vrouw, liep volgens de politie slechts lichte verwondingen op.

Volgens lokale media heeft het meisje brandwonden opgelopen. Dat zou zijn gebeurd toen de gijzelaar een brandend voorwerp naar mensen in een fastfoodrestaurant gooide. De Duitse politie heeft dat echter niet bevestigd. Om 19.00 uur geven de politie en het Openbaar Ministerie een persconferentie over de gijzeling.