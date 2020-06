Ook medeleven, stil protest en gebed na dood Floyd

Niet in alle Amerikaanse steden zijn rellen en treedt de politie hardhandig op. In steden als Flint en Miami namen agenten zelfs deel aan de protestbijeenkomsten.

Politiechef Chris Swanson van de stad Flint in de staat Michigan ging zaterdag het gesprek met demonstranten aan. Daarbij toonde hij begrip voor hun woede en veroordeelde hij het brute optreden van agenten in Minneapolis tegen zwarte burgers. Hij zei te spreken namens een grote groep agenten uit zijn korps. Wijzend op de aanwezige politie in volle uitrusting zei hij: „De enige reden dat wij hier zijn is om ervoor te zorgen dat jullie een stem hebben. Deze agenten houden van jullie.” En wijzend naar een collega: „Die agent daar knuffelt mensen.” Op verzoek van de demonstranten liep de politiechef mee in de protestmars.

Ook in andere plaatsen betuigden agenten hun medeleven. In Miami (Florida) toonden politiemensen hun respect jegens de zwarte gemeenschap door voor het oog van demonstranten te knielen. In Houston (Texas) gingen politiechefs met zwarte leiders in gesprek om hun medeleven te betonen en aan te geven dat ook zij vinden dat het politegeweld jegens zwarte burgers nu eindelijk moet worden aangepakt.

Eenheid

In verschillende steden organiseerden lokale kerkelijke gemeenten na de diensten van zondag bijeenkomsten waar in stilte aan de slachtoffers van het politiegeweld jegens zwarten werd gedacht.

In New Orleans werd zondagmiddag een gebedsbijeenkomst gehouden waar zowel zwarte als witte voorgangers aan deelnamen. „We willen eenheid tonen en gaan daarom om drie uur op de knieën om een half uur te bidden en om te roepen tot God om Zijn geest van eenheid en van liefde. Dat is precies het tegenovergestelde van de geest van haat die onze natie heeft geïnfecteerd”, zei een van de organisatoren, ds. Dean Sunseri.Zijn collega, de zwarte ds. George Green, zei: „Ik vraag mijn witte broeders, ik vraag mijn blanke broeder, ik vraag mijn Mexicaanse broeder, te strijden voor herstel van de geest van liefde. We moeten onderlinge gemeenschap nastreven en leiderschap tonen.”