’Ook McCabe hield Trump-memo’s bij’

De voormalige tweede man van de FBI, Andrew McCabe, heeft volgens een ingewijde gedetailleerde aantekeningen gemaakt over zijn gesprekken met president Donald Trump. Ook zijn voormalige baas, de ontslagen FBI-directeur James Comey, hield dergelijke memo’s bij.

Minister Jeff Sessions (Justitie) ontsloeg McCabe vrijdag. Uit onderzoek van de interne waakhond van ministerie zou zijn gebleken dat de FBI-functionaris informatie had gelekt naar de media en onderzoekers had misleid. McCabe ontkende dat hij in de fout is gegaan. Hij verweet de regering een „oorlog tegen de FBI” te voeren.

McCabe deed na zijn ontslag in een interview met CNN al een boekje open over zijn gesprekken met Trump. De president zou steeds zijn begonnen over de vrouw van McCabe, een Democrate die een vergeefse poging had gedaan een Senaatszetel te veroveren in Virginia. Trump zou haar onder meer een „loser” hebben genoemd.