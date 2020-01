Ook Marokko haalt inwoners terug uit Wuhan vanwege virusuitbraak

De Marokkaanse koning Mohammed VI heeft vanwege de uitbraak van het coronavirus opdracht gegeven 100 Marokkanen te repatriëren uit de Chinese miljoenenstad Wuhan en omliggende gebieden. Het gaat vooral om studenten.

De vorst gaf ook opdracht tot aanvullende maatregelen op luchthavens en in havens en ziekenhuizen om verspreiding van het Wuhan-virus tegen te gaan. In Marokko zijn nog geen besmettingen gemeld met dat nieuwe coronavirus, dat in China aan zeker 81 mensen het leven heeft gekost.

Ook andere landen halen burgers terug uit China vanwege de virusuitbraak. Het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken onderzoekt de mogelijkheden om twintig Nederlanders te evacueren, aldus een woordvoerster maandagmiddag.

Duitsland zou volgens Der Spiegel zo’n 90 mensen met een vliegtuig willen ophalen. Frankrijk heeft vergelijkbare plannen. Minister Agnes Buzyn (Volksgezondheid) zei eerder dat „enkele tientallen tot een paar honderd” mensen opgehaald kunnen worden.

Gerepatrieerde burgers moeten volgens Buzyn na terugkeer 14 dagen in quarantaine doorbrengen. Zo moet voorkomen worden dat ze mensen in Frankrijk kunnen besmetten.