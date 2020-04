Ook Malta weert migranten vanwege coronacrisis

Malta laat vanwege de coronacrisis geen migranten meer aan land die zijn gered op zee. De regering zegt zo verdere verspreiding van het virus te willen voorkomen, bericht de krant Times of Malta. Ook zouden de hulpdiensten op het eiland door de pandemie de handen vol hebben.

De Maltese regering waarschuwt migranten dat niet meer gegarandeerd kan worden dat ze op zee worden gered. „Het is in het belang van zulke mensen en ook hun verantwoordelijkheid om zichzelf niet in gevaar te brengen door een riskante reis te ondernemen naar een land waar ze geen veilige haven zullen vinden”, citeert de krant uit een officiële verklaring.

Italië nam deze week vergelijkbare maatregelen. Ook dat land sluit de havens voor schepen die migranten redden op zee. Dat heeft volgens de Italiaanse autoriteiten ook te maken met de coronacrisis.