Ook lockdown op Cyprus om ‘oorlog’ tegen coronavirus

Cyprus neemt drastische maatregelen om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Inwoners mogen hun woningen alleen nog verlaten als ze daar een goede reden voor hebben en bezoeken aan parken en stranden zijn uit den boze. „Dit is een oorlog. Een oorlog die wordt gewonnen door in onze schuilplaatsen te blijven”, zei president Nicos Anastasiades.

De beperkingen gaan volgens Anastasiades dinsdag in en blijven tot 13 april van kracht. Mensen mogen alleen nog van huis om te werken, levensmiddelen te kopen, naar de dokter of bank te gaan of de hond uit te laten. Ze moeten dan wel verplicht een identiteitsbewijs bij zich dragen. Ook gaan markten dicht en mogen mensen niet meer naar bijvoorbeeld sportcentra, picknickplaatsen en gebedshuizen.

De strenge maatregelen zijn volgens Anastasiades nodig omdat mensen zich onverantwoordelijk gedroegen. Inwoners gingen afgelopen weekend naar parken, stranden en speeltuinen. De president waarschuwde dat het gezondheidssysteem op het eiland kan „instorten” als mensen zich niet aan de regels houden. „Blijf alstublieft thuis. Blijf in uw schuilplaats. We gaan het redden.”

Op Cyprus bevinden zich twee staten: de EU-lidstaat waar Anastasiades de leider van is en de Turkse Republiek Noord-Cyprus. Dat laatste staatje heeft 39 coronagevallen gemeld en de zuidelijke Republiek Cyprus 116.