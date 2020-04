Ook linkse Warren steunt Biden nu bij kandidatuur Democraten

De Amerikaanse senator Elizabeth Warren heeft zich achter Joe Biden geschaard als kandidaat van de Democraten voor de presidentverkiezingen in november. De linkse Warren was eerder een concurrent van Biden in de voorverkiezingen maar wierp de handdoek nadat ze ver achterop was geraakt.

Warren is herhaaldelijk het onderwerp van spot geweest voor de Republikeinse president Donald Trump. Ze zou volgens hem de linkervleugel binnen de Democraten hebben verzwakt ten koste van Bernie Sanders. Die werd voorafgaand aan de voorverkiezingen als grote kanshebber gezien maar legde het af tegen Biden.

Eerder spraken Bernie Sanders en voormalig president Barack Obama al hun steun uit aan Biden.