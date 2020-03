Ook Letland constateert geval van nieuwe coronavirus

De autoriteiten in Letland hebben ook melding gemaakt van het eerste geval van het nieuwe coronavirus in dit Baltische land. De twee andere Baltische staten, Estland en Litouwen hadden elk al één geval geteld.

Meer dan zestig landen hebben melding gemaakt van de aanwezigheid van één of meer patiënten met dit nieuwe virus. In veertig van die landen gaat het om tien of minder patiënten. Bijna twintig landen hebben slechts één geval gemeld. In de hele wereld zijn er bijna 90.000 gevallen vastgesteld. Ruim 3000 patiënten zijn overleden aan de gevolgen van het virus, meer 45.000 patiënten zijn volkomen genezen.