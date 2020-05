Ook Lesotho, als laatste Afrikaanse land, niet meer virusvrij

Lesotho, het laatste Afrikaanse land dat niet door het coronavirus was getroffen, heeft woensdag zijn eerste geval van Covid-19 gemeld. De besmetting met het nieuwe coronavirus werd ontdekt bij een student die vorige week was teruggekeerd uit Saudi-Arabië, aldus het ministerie van Gezondheid in een verklaring.

Lesotho ging in lockdown op 29 maart om verspreiding van het virus vanuit uit Zuid-Afrika, dat het kleine koninkrijk volledig omringt, te voorkomen. Premier Thomas Thabane maakte de beperkingen op 6 mei soepeler, waardoor „alle niet-essentiële diensten en ondernemingen tijdelijk open konden gaan”.

Zuid-Afrika heeft 11.350 bevestigde gevallen, 206 mensen zijn aan Covid-19 bezweken.