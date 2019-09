Ook klimaatprotesten in Duitsland en België

Ook in buurlanden van Nederland gaan mensen massaal de straat op om zich aan te sluiten bij klimaatprotesten. In het Duitse Freiburg (Baden-Württemberg) verzamelden zich volgens de politie naar schatting 17.000 mensen. Dat aantal kan nog oplopen.

Ook op veel andere plaatsen in Duitsland worden klimaatacties verwacht. Zo staat onder meer een manifestatie gepland bij de beroemde Brandenburger Tor in hoofdstad Berlijn. De organisatoren verwachten 10.000 deelnemers.

In het Belgische Antwerpen verzamelden zich 600 tot 800 activisten. Zij scandeerden slogans als „De planeet is te heet, de regering doet geen reet” en „What do we want? Climate justice”. Later wordt ook nog een klimaatmars gehouden in hoofdstad Brussel.