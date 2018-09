Ook Joodse zaak doelwit bij protesten Chemnitz

Bij protesten van nationalisten tegen immigratie in Chemnitz in het oosten van Duitsland is bijna twee weken geleden ook een Joods restaurant belaagd. De krant Die Welt meldde zaterdag dat op 27 augustus ’s avonds tien neonazi’s stenen, flessen en een afgezaagde stalen pijp naar het restaurant gooiden.

De in het zwart geklede personen hadden zich onherkenbaar gemaakt en riepen: „Ga weg uit Duitsland, jij Joods varken”. De eigenaar van het restaurant raakte gewond aan de schouder door een steen die naar hem werd gegooid. De recherche in de deelstaat Saksen liet weten dat de restauranthouder aangifte heeft gedaan. Het ministerie van Binnenlandse Zaken zei dat waarschijnlijk sprake was van een „politiek gemotiveerde daad met een antisemitische achtergrond”.

De afgelopen weken waren er meerdere betogingen van rechts-populistische anti-islamistische groepen in Chemnitz. De aanleiding was een dodelijke steekpartij twee weken geleden waardoor een 35-jarige Duitser om het leven kwam. De hoofdverdachte is een Iraakse asielzoeker.