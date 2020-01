Ook Japan stuurt chartervlucht naar Wuhan om coronavirus

Japan is het derde land dat een chartervlucht naar het Chinese Wuhan stuurt om mensen uit de stad te halen waar het coronavirus onlangs uitbrak. Alle Japanners die in de stad aanwezig zijn en terug willen naar Japan kunnen met het vliegtuig mee. Eerder kondigden de Verenigde Staten en Frankrijk vergelijkbare maatregelen aan. In die landen is het virus al bij mensen vastgesteld.

Maandag werd bekend dat het dodental door het longvirus is opgelopen naar tachtig. Meer dan 2000 mensen hebben het coronavirus. De meeste patiënten bevinden zich in de Chinese provincie Hubei.

In China is de vakantieperiode rond het Chinees Nieuwjaar verlengd tot 3 februari. De regering roept mensen op zo min mogelijk te reizen om de kans te verkleinen dat het virus zich verder verspreidt.