Ook Intel en Under Armour uit raad Trump

Topman van chipfabrikant Intel, Brian Krzanich, is ook opgestapt uit de industrieraad van president Donald Trump. Dat maakte Krzanich bekend via een blog maandagavond. Eerder gaven de ceo’s van sportkledingfabrikant Under Armour en farmacieconcern Merck ook al aan op te stappen bij de American Manufacturing Council, zoals de raad officieel heet.

Topman Ken Frazier van farmaciereus Merck vindt dat Trump zich niet duidelijk genoeg heeft uitgesproken tegen extreemrechts geweld naar aanleiding van de gebeurtenissen in Charlottesville. Hij vindt het de taak van politieke leiders om zonneklaar afstand te nemen van uitingen van haat en fanatisme die haaks staan op het Amerikaanse gelijkheidsideaal.

In Trumps industriële adviesraad zitten de bestuursvoorzitters van enkele tientallen grote Amerikaanse bedrijven.