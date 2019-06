Ook inentingen voor religieuze New Yorkers

Ouders in New York kunnen zich niet meer beroepen op hun geloofsovertuiging om te voorkomen dat hun kinderen worden ingeënt. Het parlement van de Amerikaanse staat heeft na een verhit debat ingestemd met het beëindigen van hun uitzonderingspositie.

In de staat is mazelen uitgebroken. Die ziekte leek rond de eeuwwisseling nog te zijn verdwenen uit de VS, maar dit jaar zijn alweer 1022 besmettingen gemeld. Dat is het grootste aantal sinds 1992. In New York grijpt de ziekte vooral om zich heen in wijken waar veel orthodoxe joden wonen.

Gezondheidsexperts willen dat kinderen ook gevaccineerd worden als hun ouders religieuze bezwaren hebben. Er bestaat echter ook veel verzet tegen die maatregel. Tientallen volksvertegenwoordigers stemden tegen. Critici vrezen dat het beëindigen van de religieuze uitzonderingen kan indruisen tegen de grondwet, die godsdienstvrijheid garandeert.

Het besluit leidde volgens lokale media tot geëmotioneerde reacties. Politicus Jeffrey Dinowitz, een van de drijvende krachten achter het voorstel, is uitgescholden en bedreigd door tegenstanders. “We komen nog wel terug voor je, Jeffrey”, schreeuwde een man op de publieke tribune volgens de New York Post.

Gouverneur Andrew Cuomo van New York beklemtoonde volgens de krant dat hij religieuze vrijheid belangrijk vindt, maar het beschermen van de volksgezondheid als hoofdtaak ziet. In de miljoenenstad moesten donderdag nog twee scholen worden gesloten omdat tientallen ongevaccineerde leerlingen waren toegelaten.