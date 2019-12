Ook inbraak bij Stasimuseum in Berlijn

Inbrekers hebben toegeslagen bij het Stasimuseum in Berlijn. De politie meldt dat criminelen door een raam het gebouw binnendrongen en „medailles en juwelen” meenamen.

In het museum zijn spullen te zien van de gevreesde Oost-Duitse geheime politie. Een medewerker ontdekte de inbraak zondagochtend vroeg. De dader of daders zouden vitrines hebben opengebroken en kwamen vervolgens ongezien weg. Het is onduidelijk op welk tijdstip ze precies hebben toegeslagen.

Het gaat om de tweede museuminbraak in korte tijd in Duitsland. Dieven braken eind november in bij het Grünes Gewölbe (Groene Gewelf) in Dresden. Ze namen juwelen mee uit de collectie van de Saksische vorst August der Starke (1670-1733). De politie heeft een beloning van een half miljoen euro uitgeloofd voor de tip die leidt naar de daders en de buit.