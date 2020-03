Ook in Hubei ex-patiënten coronavirus opnieuw besmet

In de Chinese provincie Hubei zijn besmettingen met het nieuwe coronavirus geconstateerd bij mensen die eerder genezen waren verklaard. De provincie is het epicentrum van het virus en daar zijn verreweg de meeste slachtoffers gevallen. Eerder zijn er in Japan en Zuid-Korea ook al gevallen geweest van ex-patiënten die opnieuw besmet bleken.

In China zijn meer dan 80.000 gevallen van het nieuwe virus vastgesteld en daarvan zijn er al bijna 50.000 genezen. Aan de gevolgen van het virus zijn in China circa 2985 mensen overleden.