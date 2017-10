In de strijd tegen de maffia heeft de politie 37 arrestaties verricht in Italië en Duitsland, onder meer in Keulen. De actie was gericht tegen de Rinzivillo-clan van de beruchte Siciliaanse Cosa Nostra.

Bij de operatie in Italië waren zeshonderd politiemensen ingezet. Er zijn goederen met een totaalwaarde van 11 miljoen euro in beslag genomen.

De Italiaanse maffia neemt steeds vaker de wijk naar Duitsland.