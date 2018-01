Ook in Duitsland storm

Ook in Duitsland wordt het een stormachtige dag. De weerdienst waarschuwt voor windstoten tot 115 kilometer per uur. In de Harz, het noordelijke middelgebergte, kan dat oplopen tot 160 kilometer per uur. Hier en daar blijven scholen dicht.

Het meeste gevaar komt echter niet van de wind maar van gladde straten. In de nacht waren er vooral in Nedersaksen veel aanrijdingen.

Ook is er gewaarschuwd voor hevig onweer. De Duitse spoorwegen rijden met beperkingen. De luchthaven van M├╝nchen heeft een aantal vluchten geschrapt en dat kunnen er in de loop van de dag meer worden.