Ook in de zomer afstand houden op Spaanse stranden

Deze zomer moet op Spaanse stranden ook nog afstand tot elkaar worden bewaard. Minister María Reyes Maroto van Industrie, Handel en Toerisme, heeft dit in de krant El País gezegd. Volgens haar moeten de beperkingen van samenkomsten en de social distancing worden gehandhaafd tot er een vaccin tegen het virus is gevonden. Het afstand houden moet overal gelden, dus ook op de normaal druk bezochte stranden van het land, aldus de 46-jarige bewindsvrouw.

Reyes Maroto beklemtoonde dat de regering veel steun geeft aan de toerismesector. Het toerisme vervulde een sleutelrol bij het herstel na de financiële crisis van twaalf jaar terug en ze verwacht dat de sector straks weer die rol kan spelen.

Het afgelopen jaar bezochten 84 miljoen toeristen Spanje. Maar de sector ligt plat sinds de lockdown die half maart werd ingesteld om verspreiding van het coronavirus in te dammen. Bovendien heeft Spanje zijn grenzen gesloten. Reyes Maroto heeft nog geen idee wanneer die weer opengaan.

De maatregelen gelden vooralsnog tot zeker 25 april. Het hoogtepunt van het virus is al voorbij in het zwaar getroffen Spanje. Het aantal nieuwe gevallen dat dagelijks wordt geconstateerd is in een week tijd ongeveer gehalveerd. De regering in Madrid overweegt om de regels iets te versoepelen om de economie in bepaalde sectoren weer op te starten. Zeker 900.000 mensen hebben in Spanje als gevolg van de coronacrisis sinds half maart hun baan verloren.