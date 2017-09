Ook historische nederlaag voor Beierse CSU

De CSU, de Beierse zusterpartij van Angela Merkels CDU, heeft bij de Duitse parlementsverkiezingen een flink verlies geleden. Volgens de exitpolls haalde de CSU slechts 38,5 procent van de voor de partij te behalen stemmen, waar vier jaar geleden nog een score van 49,3 procent werd neergezet. Dit komt neer op het slechtste federale verkiezingsresultaat voor de CSU sinds 1949.

„De verkiezingsuitslag van de federale verkiezingen in 2017 is voor ons een grote teleurstelling”, heeft CSU-leider Horst Seehofer laten weten. Hij lag eerder dit jaar nog flink in de clinch met Merkel over haar vluchtelingenpolitiek. Later verzoende Seehofer zich toch weer met de bondskanselier. Helemaal begraven werd de strijdbijl echter niet. Onlangs pleitte Seehofer opnieuw voor een bovengrens voor het aantal vluchtelingen, iets wat Merkel absoluut niet wil.