Ook Guatemala getroffen door aardbeving

De aardbeving voor de kust van Mexico is ook in het naburige Guatemala gevoeld. President Jimmy Morales zei vrijdag voor de televisie dat de schade momenteel in kaart wordt gebracht.

Volgens de autoriteiten had de beving in Guatemala een kracht van 7.7. Voor de Mexicaanse kust in de Stille Oceaan werd een kracht gemeten van 8.4. De aardbeving vond plaats voor de kust van de staat Chiapas dat grenst aan Guatemala.

In Mexico hebben zeker 50 miljoen mensen de aardschok gevoeld. Volgens de president van Mexico, Enrique Peña Nieto, is de aardbeving sinds 1932 de sterkste in de regio.

Het is overigens niet bekend of er Nederlanders in het getroffen gebied zijn. „We volgen de situatie op de voet en zoeken uit of er Nederlanders bij betrokken zijn” zei een woordvoerder van het ministerie van Buitenlandse Zaken.