Ook gratie voor groep Marokkaanse activisten

De Marokkaanse koning Mohammed VI heeft ter gelegenheid van het einde van de vastenmaand 755 gevangenen gratie verleend. Onder hen zijn volgens Marokkaanse media 107 activisten van de beweging Hirak Rif, de massale protestbeweging die in oktober 2016 ontstond in het overwegend door Berbers bewoonde noordelijke Rifgebergte.

Marokko viert het Eid al-Fitr (het eind van het vasten of het Suikerfeest) woensdag. De Hirak Rif ontstond spontaan na de dood van een visboer in de stad al-Hoceima die van agenten in beslag genomen handelswaar probeerde terug te krijgen. Wekelijks waren er massale protesten in de regio tegen de armoede en corruptie.

In juni 2017 sloeg de Marokkaanse regering de protesten neer en zette honderden activisten gevangen. Velen zijn om verschillende redenen tot lange celstraffen veroordeeld. De activist Mortda Iamrachan bijvoorbeeld kreeg eind 2017 vijf jaar cel wegens het verdedigen van terrorisme. Hij is woensdag een van de gevangenen die gratie hebben gekregen volgens zijn advocaat.