Ook generaal VS gewond bij Taliban-aanval

Bij een Taliban-aanval in het Afghaanse Kandahar, blijkt vorige week een Amerikaanse generaal te zijn neergeschoten. Het leger bevestigt dat deze Jeffrey D. Smiley gewond raakte, berichten Amerikaanse media.

Door de aanval vielen vorige week meerdere doden. Een infiltrant, vermoedelijk een lijfwacht van een Afghaanse functionaris, begon te schieten na een bijeenkomst tussen Afghanen en Amerikanen. Daardoor kwamen de invloedrijke politiebaas Abdul Raziq en de regionale Afghaanse inlichtingenchef om het leven. De gouverneur van de provincie raakte gewond.

De hoogste bevelhebber van Amerikaanse en NAVO-troepen in Afghanistan, generaal Scott Miller, was ook aanwezig tijdens de aanval. Hij zou ongedeerd zijn gebleven.

De identiteit van Amerikanen die wel gewond raakten was aanvankelijk niet bekendgemaakt. The Washington Post vernam later van ingewijden dat ook generaal Smiley was geraakt. Het leger wilde daar in eerste instantie niet op reageren, maar bevestigde later alsnog dat die hoge officier verwondingen had opgelopen. Smiley staat aan het hoofd van een ondersteuningsmissie van de NAVO in het land.