Ook Fransen kunnen nu corona-app downloaden

Fransen kunnen een nieuwe app downloaden op hun smartphones die bedoeld is om verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Gebruikers krijgen een waarschuwing als ze meer dan vijftien minuten in de buurt zijn geweest van iemand die positief heeft getest op het coronavirus.

Dergelijke apps worden op meerdere plaatsen in de wereld in gebruik genomen. De Franse app StopCovid was dinsdagmiddag beschikbaar in webwinkel Google Play. De overheid liet weten dat het programma binnenkort ook te downloaden moet zijn in de Apple App Store.

De introductie lijkt niet helemaal vlekkeloos te zijn verlopen. De vergelijkbare Spaanse app Stop Covid 19 CAT stond in Frankrijk naar verluidt enige tijd bovenaan de lijst met populairste downloads. Dat betekent vermoedelijk dat veel mensen per ongeluk het verkeerde programma op hun telefoon hebben gezet.