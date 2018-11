Ook Franse scholieren de straat op

De sociale onrust heeft in Frankrijk ook tot protesten onder scholieren geleid. Franse media meldden op tal van middelbare scholen acties waarbij scholieren de onderwijsinstelling blokkeren. Ook studenten zijn vrijdag gaan demonstreren. Hun acties richten zich vooral tegen omstreden onderwijshervormingen en tegen „het ultraliberale beleid van de regering” zoals een bond van scholieren meldde.

De protesten tegen het beleid van de liberale regering van president Emmanuel Macron zijn in november losgebarsten met de beweging van de ‘gilets jaunes’ (gele hesjes). Die is voornamelijk op sociale media ontstaan en betoogt chaotisch met blokkades van het verkeer tegen de steeds hoger wordende brandstofprijzen. De eerste nationale protestdag van de gele hesjes bracht 17 november bijna 300.000 betogers op de been. Een week later waren er naar schatting 100.000 ‘gilets jaunes’ op straat.

Zaterdag is volgens de berichten van de ‘gilets jaunes’ de derde nationale protestdag, met als ‘epicentrum’ Parijs. Scholieren- en studentenorganisaties hebben net als de vakcentrale CGT aangekondigd zaterdag ook te gaan demonstreren. De CGT vooral voor hogere lonen.