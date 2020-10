Ook Frankfurt annuleert kerstmarkt vanwege coronarisico’s

De kerstmarkt in Frankfurt, met gemiddeld ruim 2 miljoen bezoekers een van de grotere van Duitsland, gaat dit jaar niet door. Stadsbestuurders vinden de risico’s op verspreiding van het coronavirus te groot. „Ons doel blijft een nieuwe lockdown te voorkomen”, zei burgemeester Peter Feldmann. Daarom moeten juist nu maatregelen worden genomen.

Duitsland, dat met 83 miljoen inwoners een bijna vijf keer zo grote bevolking heeft als Nederland, registreert dagelijks maar iets meer positieve testen dan Nederland. Zondag steeg het officiële aantal besmettingen met ruim 11.000, in Nederland waren het er vrijdag bijna 10.000. Toch nemen de zorgen ook in Duitsland toe, omdat het aantal positieve testen recentelijk fors is gestegen.

Ook in andere grote steden gaan de grootschalige kerstmarkten niet door. Dat geldt bijvoorbeeld voor de markten in Keulen, Aken en Düsseldorf, die ook populair zijn onder Nederlanders met een voorliefde voor kerstsfeer, glühwein en snuisterijen. Vooralsnog staan de kerstmarkten in Beierse grote steden als München en Neurenberg nog wel op de agenda.

Landelijk trekken de Duitse kerstmarkten jaarlijks zo’n 160 miljoen bezoekers uit binnen- en buitenland. Zij geven volgens de Duitse brancheorganisatie van kraamhouders in totaal 3 tot 5 miljard euro uit.