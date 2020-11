Ook Facebook haalt content van Steve Bannon offline

Facebook heeft een reeks pagina’s verwijderd die onder beheer staan van de voormalige strateeg van het Witte Huis Steve Bannon. Dat meldt de New York Times. Op de zeven pagina’s, met in totaal bijna 2,5 miljoen volgers, stonden berichten met misleidende informatie en onjuiste berichten over stemfraude bij de Amerikaanse presidentsverkiezingen.

Facebook heeft ook twee video’s die gemaakt zijn door gemaakt door Bannon en verspreid zijn over het platform verwijderd wegens aanzetten tot geweld.

Twitter haalde vorige week al een account van Bannon van het web en YouTube heeft een video verwijderd waarin de voormalig adviseur van president Donald Trump pleitte voor geweld tegen twee belangrijke Amerikaanse functionarissen, onder wie de vooraanstaande immunoloog Anthony Fauci.

Bannon wordt gezien als een van de architecten van de verkiezingsoverwinning van Trump in 2016. Hij kreeg daarna een belangrijke adviseurspost in het Witte Huis, waar hij in 2017 weer vertrok.