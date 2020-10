Ook Eurocommissaris besmet met coronavirus

Eurocommissaris Mariya Gabriel is positief getest op het coronavirus. Het gaat voor zover bekend om de eerste keer dat een lid van het dagelijks bestuur van de Europese Unie het besmettelijke virus heeft opgelopen.

De Bulgaarse politica, die onder meer gaat over innovatie, maakte het nieuws bekend via Twitter. „Na een negatieve Covid-19 test op maandag, is een tweede test nu wel positief”, schreef Gabriel. De Eurocommissaris had al aangekondigd in zelfisolatie te gaan omdat een lid van haar team besmet bleek te zijn.

De voorzitter van de Europese Commissie, Ursula von der Leyen, ging onlangs ook kort in zelfisolatie. Ze had contact gehad met een besmette persoon. Von der Leyen heeft zich daarna herhaaldelijk laten testen en zou het virus niet onder de leden hebben.

Door de coronacrisis moest vorige maand ook een EU-top worden uitgesteld. De voorzitter van de Europese Raad, Charles Michel, was in quarantaine gegaan omdat een van zijn beveiligers positief had getest op het coronavirus. Later bleek dat Michel zelf niet besmet was.

De Europese toponderhandelaar Michel Barnier liep het virus eerder dit jaar wel op. Hij onderhandelt namens de EU over een handelsakkoord met het Verenigd Koninkrijk. De 69-jarige Fransman herstelde later weer.