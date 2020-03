Ook Engeland sluit scholen vanwege coronavirus

Engeland sluit vanaf vrijdag alle scholen in de strijd tegen verspreiding van het coronavirus. De Britse premier Boris Johnson heeft dat woensdag gezegd. Eerder op woensdag kondigden Wales en Schotland al aan dat de scholen vrijdag dichtgaan.

De sluiting in Engeland is voor onbepaalde tijd. Kinderen van mensen op vitale posities blijven wel welkom op de scholen. Dat geldt ook voor kinderen in een zeer kwetsbare positie.

De overheid zal geld uittrekken voor het verstrekken van schoolmaaltijden en andere hulp.