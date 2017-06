Ook een aanslag voorkomen in Teheran

Een derde aanslag in Teheran is woensdag voorkomen. Dit meldde de nieuwszender PressTV na twee aanslagen in de Iraanse hoofdstad. Bronnen in ministeries belast met de veiligheid hebben laten weten dat zeker drie groepjes woensdag de stad zijn binnengekomen. Eén is opgepakt voordat die terroristen een aanslag konden plegen.

Twee ander groepjes zijn naar het parlement en naar het mausoleum van de ayatollah Khomeini gegaan. Iraanse media meldden verschillende zaken over het verloop van de aanslagen. PressTV berichtte dat een van daders zich op de vierde etage van het parlementsgebouw heeft opgeblazen. De anderen zouden zijn overmeesterd of omsingeld. Speciale eenheden hebben de toestand onder controle, aldus Iraanse media die eerder spraken van zeven doden in het parlementsgebouw.

Bij het mausoleum zou één dader zichzelf hebben opgeblazen. Een ander dader zou zij gedood en een derde gewond geraakt.