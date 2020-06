Ook Duitsers weer de straat op om dood Floyd

Zo’n 2500 mensen hebben in de Duitse stad Bremen gedemonstreerd tegen racisme. De protestactie had de naam „gerechtigheid voor George Floyd en alle andere slachtoffers van racisme” en verliep vreedzaam.

De afgelopen dagen vonden op andere plaatsen in Duitsland vergelijkbare protestacties plaats. Mensen demonstreerden onder meer in Berlijn en München om hun solidariteit te betuigen met zwarte Amerikanen.

Ook in Nederland, het Verenigd Koninkrijk en Frankrijk is na de dood van Floyd gedemonstreerd. Hij overleed nadat hij hardhandig was gearresteerd. Dat leidde tot grote onrust.