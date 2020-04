Ook Duits RIVM trapt op rem bij versoepeling coronamaatregelen

Het Robert Koch-Institut waarschuwt Duitsland ervoor de coronamaatregelen pas verder te versoepelen als het dagelijkse aantal nieuwe besmettingsgevallen is teruggelopen tot een paar honderd. Eerder moeten er geen versoepelingen worden toegestaan, tekende persbureau Reuters vrijdag op uit de mond van de woordvoerder van de Duitse tegenhanger van het RIVM.

Door de snelle maatregelen zijn in Duitsland veel doden voorkomen, zegt vicepresident Lars Schaade van het instituut. „In de ogen van velen hebben we veel bereikt, maar daarin schuilt ook een gevaar”, waarschuwt hij. „Er wordt nu getwijfeld of de maatregelen nog wel nodig zijn omdat Duitsland er zo goed voor staat. „Dat moet ook zo blijven. We moeten nu niet nonchalant worden”, citeert omroep ARD hem.

Er moet nu geen „lawine aan versoepelingen” komen, want wanneer mensen meer met elkaar in contact komen, zullen er ook weer meer besmettingen plaatsvinden. Mensen moeten zich aan de contactbeperkingen houden en mondmaskers blijven dragen.

Bondskanselier Angela Merkel temperde de verwachtingen voor een snel einde aan de maatregelen donderdag ook al. De federale overheid overlegt op 30 april weer met de deelstaten, maar beslissingen zijn pas een week later te verwachten. Volgens Merkel is dan pas duidelijk hoe de opening van de kleinere winkels heeft uitgepakt.