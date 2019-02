Ook dissidente Tories overwegen overstap

In navolging van een achttal Labour-parlementariërs staan ook drie afgevaardigden van de Conservatieve partij van premier Theresa May op het punt de fractie te verlaten en zich aan te sluiten bij de nieuwe Independent Group. Het gaat volgens de Engelse media onder anderen om oud-minister Anna Soubry, die voorstander is van een nieuw referendum en er alles aan wil doen een harde brexit te voorkomen. De andere dissidente Tories zijn Heidi Allen en Sarah Wollaston.

Maandag besloten zeven fractieleden van Labour, onder wie Luciana Berger, de partij de rug toe te keren en als onafhankelijken door te gaan. Dinsdagavond sloot Joan Ryan zich aan. Allen hebben kritiek op de brexitstrategie van partijleider Jeremy Corbyn. Bovendien verwijten ze hem dat hij niet krachtig optreedt tegen het „institutioneel antisemitisme” binnen Labour.