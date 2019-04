Ook Daily Star stopt met bloot op pagina 3

De Britse krant Daily Star stopt met het tonen van topless vrouwen op pagina drie. Daarmee is de laatste Britse tabloid afgestapt van zijn soft-pornofunctie, jarenlang een belangrijk onderdeel van de roddelpers in het land.

De krant bevestigde vrijdag dat vrouwen nog wel in de krant vertoond zullen worden, maar niet meer met ontbloot bovenlijf. Rachel Krys, directeur van de End Violence Against Women Coalition, vond dat het ook tijd werd. „Het is verbazingwekkend dat een nationale krant al zo lang ruimte heeft gegeven voor deze gedateerde inhoud”, aldus Krys.

De tabloid Sun was in de jaren zeventig de eerste Britse titel die blootfoto’s van vrouwen publiceerde op de derde pagina van de krant. Het werd een traditie, waar nu dus een einde aan komt.