Bosnië-Herzegovina heeft ook een geval van het nieuwe coronavirus gemeld. Plaatselijke media meldden dat de besmetting in het Servische deel van de Balkanstaat is geconstateerd. Het zuidoosten van Europa heeft tot dusver relatief weinig gevallen van het virus vastgesteld, ondanks de nabijheid van Italië. In dat land zijn meer dan 3000 besmettingen vastgesteld en zijn meer dan honderd, voornamelijk oude patiënten overleden.