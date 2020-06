Ook coronavirus bij nertsen in Denemarken

Nog geen week na het ruimen van honderdduizenden nertsen in Nederland vanwege het coronavirus, zijn op een boerderij in Denemarken ook besmettingen bij de dieren ontdekt. Het Deense veterinair- en voedselbureau heeft dat woensdag bekendgemaakt.

Het is voor eerst dat in Denemarken een dergelijke infectie wordt ontdekt. Alle nertsen in de getroffen boerderij worden geruimd, aldus het Deense bureau.

In Nederland werden op vijftien nertsenbedrijven coronabesmettingen vastgesteld. Een kleine 600.000 dieren werden afgemaakt.