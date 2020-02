Op steeds meer plekken in Italië worden besmettingen met het coronavirus gemeld. Na eerdere gevallen in het noorden (Lombardije, Veneto) en zuiden (Sicilië) meldden de autoriteiten dinsdag ook twee gevallen in de regio Toscane.

Een van de twee gevallen betreft een toerist in de stad Florence.

De zwaarst getroffen regio is Lombardije waar tot nu toe 212 mensen positief hebben getest op de aanwezigheid van het coronavirus.