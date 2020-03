Ook coronabesmetting bij Europese Raad

Een medewerker van het secretariaat van de Europese Raad in Brussel is ziek geworden door het nieuwe coronavirus. De besmetting heeft geen gevolgen voor geplande bijeenkomsten, zegt een woordvoerder tegen het ANP. Later op de dag komen EU-ministers bijeen in het raadsgebouw om de situatie aan de Turks-Griekse grens te bespreken.

De man heeft de besmetting in België opgelopen. „Hij wordt medisch behandeld”, aldus de zegsman. De raad heeft maatregelen getroffen die ervoor moeten zorgen dat geen verdere besmettingen optreden, waarbij de aanbevelingen van de Wereldgezondheidsorganisatie worden gevolgd.

De contacten die de medewerker de afgelopen dagen heeft gehad worden in kaart gebracht. Ook wordt onderzocht waar hij in het gebouw is geweest. De burelen in onder meer het zogeheten Justus Lipsius-gebouw worden gereinigd.

Eerder op de dag werd bekend dat een man die werkt bij het Europese Defensieagenschap in Brussel lichte ziektesymptomen heeft als gevolg van het virus. Hij had het virus in Italië opgelopen en is in thuisisolatie.