Ook coronabesmetting bij Europese Commissie

Het nieuwe coronavirus is nu ook vastgesteld bij een medewerker van de Europese Commissie. Vorige week bleek al dat een medewerker van het secretariaat van de Europese Raad besmet is geraakt, evenals een man die werkt bij Europese Defensieagentschap in Brussel.

Verder is een medewerker van het hoofdkwartier van de NAVO, dat ook in de Belgische hoofdstad zit, ziek geworden na een bezoek aan Noord-Italië. De medewerker zit in thuisisolatie, meldde de alliantie maandag.

Het Belgische ministerie van Volksgezondheid liet maandag weten dat er 39 nieuwe besmettingen zijn vastgesteld in België. Het totaal staat nu op 239.

Kopstukken van het Europees Parlement overleggen ondertussen of de plenaire sessie van deze week wel doorgang moet vinden. Onder meer de Italiaanse protestpartij M5S (Vijfsterrenbeweging) heeft opgeroepen alle activiteiten van het parlement op te schorten totdat de risico’s onder controle zijn.

Vorige week werd al besloten dat de zitting bij uitzondering in Brussel zou worden gehouden. De gezondheidsrisico’s in Straatsburg zouden „gevoelig hoger liggen”.