Ook Christie wil topfunctie in Witte Huis niet

De Amerikaanse oud-gouverneur Chris Christie wil geen stafchef worden in het Witte Huis. Hij gold volgens ingewijden als de favoriet om John Kelly op te volgen.

President Donald Trump maakte deze maand bekend dat generaal buiten dienst Kelly het veld ruimt als zijn stafchef, maar had nog geen opvolger geregeld. Dat leidde tot een chaotische zoektocht omdat zijn vermeende eerste keus, Nick Ayers, geen belangstelling bleek te hebben. Ayers is momenteel de stafchef van vicepresident Pence.

Inmiddels heeft ook Christie duidelijk gemaakt dat hij niet aast op de prestigieuze baan. „Ik heb tegen de president gezegd dat dit voor mij en mijn gezin niet het juiste moment is om zo’n serieuze post op me te nemen”, zegt hij in een verklaring. De oud-gouverneur van New Jersey noemt het wel een „eer” dat hij kennelijk in beeld was.

De stafchef van het Witte Huis geldt als één van de machtigste personen in Washington. De baan lijkt onder Trump echter enige glans verloren te hebben. Zijn eerste stafchef, Reince Priebus, hield het ongeveer een half jaar vol. Zijn opvolger Kelly ondertussen alweer anderhalf jaar.

Een woordvoerder van het Witte Huis sloot niet uit dat Trump zijn huidige stafchef vraagt toch iets langer aan te blijven.