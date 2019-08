Ook Canada komt ‘Jihadi Jack’ niet te hulp

Canada is niet van plan de moslimbekeerling te repatriëren die bekendstaat als Jihadi Jack. Dat maakte de Canadese minister Ralph Goodale (Openbare Veiligheid) duidelijk nadat de 24-jarige Jack Letts de Britse nationaliteit was ontnomen.

Letts, die zowel de Britse als de Canadese nationaliteit had, viel in 2017 in handen van Koerdische troepen in Syrië. Hij zit daar nu in een gevangenis. De man had zich op 16-jarige leeftijd bekeerd tot de islam en zou twee jaar later zijn vertrokken uit het Engelse Oxfordshire om zich bij Islamitische Staat aan te sluiten.

Het lot van Letts ligt inmiddels in handen van Canada, omdat hij zijn Britse nationaliteit kwijt is. Minister Goodale zei echter tegen omroep CBC dat de jihadist er niet op hoeft te rekenen dat de Canadese autoriteiten zijn uitreis gaan regelen.

Goodale zei dat Letts er zelf voor koos „de halve wereld over te reizen om banden aan te gaan met de meest boosaardige en gewelddadige vorm van terrorisme in generaties”.