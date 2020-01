Ook Canada gaat uit van neerschieten Oekraïens vliegtuig

Na de crash van een Oekraïens passagiersvliegtuig in de buurt van Teheran, gaat ook de Canadese regering ervan uit dat het toestel is neergeschoten. Er is informatie uit meerdere bronnen dat de Boeing werd getroffen door een Iraanse grond-luchtraket, zei de Canadese premier Justin Trudeau donderdag in een toespraak voor de televisie.

Deze nieuwe informatie versterkt de noodzaak van een grondig onderzoek naar deze ramp, ging hij verder. „We hebben informatie uit meerdere bronnen, waaronder onze bondgenoten en onze eigen informatie. Het bewijs geeft aan dat het vliegtuig werd neergeschoten door een Iraanse grond-luchtraket,” aldus Trudeau.

Hij voegde eraan toe dat het neerschieten van het vliegtuig onopzettelijk kan zijn geweest. Het is volgens hem dan ook te vroeg om te kunnen zeggen wie verantwoordelijk is voor de ramp. Meer dan 170 mensen kwamen om het leven bij de vliegtuigcrash op woensdag, onder wie 63 Canadezen.

Trudeau zei verder dat hij de Oekraïense president Volodimir Zelenski had gesproken, die hem vertelde dat Iran onderzoekers uit Kiev het land in zou laten.

Eerder op donderdag meldden Amerikaans media al dat de Boeing 737-800 mogelijk was getroffen door een Iraanse luchtafweerraket, op basis van niet nader genoemde bronnen. Het Amerikaanse weekblad Newsweek haalde twee Pentagon-medewerkers aan, die zeiden dat dit waarschijnlijk niet met opzet was gebeurd.