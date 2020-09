Ook Britse regering lanceert corona-app

De Britse regering heeft een app gelanceerd die mensen moet waarschuwen als ze mogelijk zijn blootgesteld aan het coronavirus. Er komt ook een publiekscampagne om inwoners van Engeland en Wales aan te moedigen het programma op hun smartphone te zetten.

De Britse overheid gebruikt in de app technologie die techgiganten Apple en Google samen hebben ontwikkeld. Het programma houdt via bluetooth in de gaten hoelang mensen in de buurt zijn van andere gebruikers. Zo kunnen mensen worden gewaarschuwd als ze contact hebben gehad met iemand die het virus heeft.

Minister van Volksgezondheid Matt Hancock noemt de introductie van de ‘NHS COVID-19 app’ een „belangrijke stap vooruit in de strijd tegen deze onzichtbare moordenaar”. Er zijn meer landen die dergelijke programma’s gebruiken om verspreiding van het virus tegen te gaan. Duitsland deed dat maanden geleden al en Schotland heeft ook een eigen corona-app.