Ook Britse arbeidsminister stapt op

Opnieuw is een lid van het Britse kabinet van Theresa May opgestapt uit onvrede met het brexitakkoord met de EU. Na brexit-minister Dominic Raab en onderminister Shailesh Vara kondigde donderdag ook minister Esther McVey haar aftreden aan.

McVey was minister van Arbeid en Pensioenen. In haar ontslagbrief schrijft ze dat het akkoord volgens haar „geen recht doet aan het resultaat van het referendum” over het vertrek van Groot-Brittannië uit de EU.

May kreeg woensdagavond na urenlang beraad over het akkoord met de EU haar kabinet achter zich. Meteen al berichtten Britse media dat zeker tien ministers niet blij waren met het akkoord.